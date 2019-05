Kõmu FOTOD | ALLEAA! Maailma ilusaimaks naissportlaseks valitud neiu on silmipimestavalt kaunis Ohtuleht.ee , täna, 22:30 Jaga: M

Alica Ѕchmidt. ᗩlica Ѕchmidt/Instagram

Öeldakse, et on ilu on vaataja silmades, kuid sellegipoolest pannakse inimesed mõnikord just selle näitaja põhjal pingeritta. Busted Coverage valis välja maailma kõige ilusama naissportlase!