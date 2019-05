Vallandamine pole lahendus: CSKA joovastava võidu saladus oli vankumatu usaldus 

Dimitrios Itoudis (vasakul) ja Andrei Vatutin. TASS/Scanpix

2014. aastast CSKAd juhendanud kreeklane lisas, et armeeklubi käitus suvel temaga parimal võimalikul moel. „Andrei ei rääkinud mulle vallandamisest midagi. See näitab, kui palju ta minusse usub. Ta ütles ainult ühte: „Too mulle Euroliiga tiitel.“ Ja me tegime selle ära. See on tõeline kergendus. Oleme Andreiga saanud tõelisteks sõpradeks. Võime temaga minu tööst tundide kaupa rääkida,“ selgitas 48aastane Itoudis.