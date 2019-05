Martin Müürsepp: me ei suuda Cramoga igas mängus punkt-punktis püsida, aga kojulennule veel keegi ei mõtle 

"Sel korral suutsime kogu kohtumist kontrollida. Suhtusime vastasesse tõsiselt. Teame, et TLÜ/Kalevil on väga korralik ründearsenal. Aga, kui peame oma kaitseplaanist kinni, siis saadab meid edu," sõnas Kairys Õhtulehel pärast 101:73 võitu. "Sain minuteid hästi jagada, oleme kolmapäevaks värsked."

"Seekord suhtusid nad mängu väga tõsiselt, nagu profesionaalid. Suutsime vastast suruda isegi siis, kui eduseis oli juba suur. Mängijad andsid kogu kohtumise vältel endast parima. Nad tegid treeneri rõõmsaks," muigas Kairys ning lisas, et kolmapäeval on plaan seeria ära lõpetada.

Kalev/TLÜ loots Martin Müürsepp polnud vaatamata kaotusele üleliia löödud. "Karta on, et me Cramoga igas mängus ka punkt-punktis ei suuda püsida. Kuskil pidid nad jalad kõhu alt välja võtma," ütles ta. "Pole midagi teha, oli arvata, et selline mäng võib ka sisse tulla."