Inglismaa ründelegendi analüüs: praegune City on parim meeskond, mis Premier League'is iial mänginud 

Spurs peab suure suure vahe kinni nõeluma. Nagu ka Chelsea, kes võib-olla ei saa suvel kedagi osta. Arsenal on kaugel maas ja Manchester United veel kaugemal.

Halb uudis jälitajatele on see, et näen reaalselt, et City areneb veel. Nad soetavad suvel kolm-neli mängijat, et hoida sats värske. Muidugi jäävad nad Vincent Kompany'd igatsema, kuid saavad temata hakkama.

Järgmine missioon – vallutada Euroopa

Piisas laupäeval [karikafinaalis] kiigata City pingile, et mõista, kui tugevad nad on. Nende toonased vahetusmängijad maksavad kokku ligemale 285 miljonit eurot. Teisel poolajal sekkusid pingil Kevin de Brune, Leroy Sane ja John Stones...

Guardiola isegi ei pidanud kasutama oma parimat väravalööjat Sergio Agüerot, kes lõi tänavu 31 väravat, kuid meeskond võitis ikka 6:0.

Paljud klubid on kulutanud üüratuid summasid, kuid City on teinud seda erakordselt arukalt. See lubas neil suurema osa hooajast neljal rindel edu jahtida. Kusjuures kolmel see õnnestus.

See tähendas, et nad pidid peaaegu üheksa kuud mängima nii, et neil oli kaks matši nädalas.