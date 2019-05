OMAPÄRANE OLUKORD! Tiimipealik keelas Eesti võidusõitjal võita 

Laupäevases ajasõidus saadeti Viidas tiimist esimesena välja, et enne vihmasadu sõita välja kiire aeg. Paraku mindi alt kõvema rehviseguga, mistõttu oli Mercedes-AMG GT4 auto raskesti juhitav. Aja parandamiseks teist võimalust ei tekkinudki, sest oodatud vihm kattis raja. Vihma jätkus ka pühapäevahommikuseks ajasõiduks, mistõttu jäigi parimaks tulemuseks oma klassi 3. koht.

Eelviimasena asus rooli sakslane Tobias Müller, kes asus tasahaaval vahet esimestega tagasi sõitma. Sellega jätkas viimasena rooli haaranu Viidas, kuid kaheksa minutit oli paraku liiga suur vahe, mistõttu lõpetatigi oma klassis kolmandal kohal. Klassi võitis Hofor Racing by Bonk Motorsport tiim ning teiseks tulid Pixum Team Adrenalin Motorsport sõitjad. Mõlemad meeskonnad sõitsid BMW M4 GT4 autoga.

"Arvestades eesseisvat aasta kõige tähtsamat Nürburgringi 24-tunni sõitu, võtsime eesmärgiks puhtalt sõiduga mitte võita," sõnas Viidas. "Nii veidrana kui see ka võidusõidus ei kõla, andis tiimipealik käsu – lõpetada tuleb kas teisel või kolmandal kohal. Vastasel juhul oleks sarja korraldajad määranud meie autole eelmiste sõiduvõitude tõttu 24-tunni sõiduks lisakaalu ning ka mootori jõudu oleks vähemaks programmeeritud. Kuna meie AMG jääb niigi igal sirgel tippkiiruselt BMW M4-le keskmiselt neli–kuus kilomeetrit alla, oleks kuuetunnisõidu võit toonud kaasa pikemas perspektiivis vähenenud võiduvõimalused ülejäänud hooajal."

Ta jätkas: "Nüüd teeme oma sõidust põhjaliku kokkuvõtte ning läheme Nürburgringi 24-tunni sõidule oma klassi võitu püüdma. See eesmärk sai seatud nii tiimi kui ka minu enda poolt juba enne lepingu allkirjastamist hooaja alguses. Koos minuga on meie autos lausa kolm 24-tunni sõidu klassivõiduga sõitjat, kes on kindlasti hea lisa kiirele neljaliikmelisele sõitjate rivistule meie autol."