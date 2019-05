McLareniga põrunud Alonso suur unistus pandi ootele 

Tänavune kestvussõit tõotas tulla varasematest erilisem, kuna McLareni roolis oli üles antud ka kahekordne vormel 1 sarja maailmameister Fernando Alonso. Hispaanlane on nimelt üks kahest aktiivsest sõitjast (teine on Juan Pablo Montoya), kellel on võimalik jahtida mootorispordi kuldset kolmikut (inglise keeles Triple Crown - toim), mis koosneb vormel 1 Monaco GP-st, Le Mansi 24 sõidust ja IndyCar’i Indianapolis 500st.