Tammeka jalgpallimeeskond sai kaks väga halba uudist 

Mõlema põhjuseks on 11. mail FCI Levadia vastu saadud põlvevigastus.

See teeb Tammeka, kelle hooaeg on niigi raskelt alanud, olukorra päris keeruliseks, sest mõlemad on väga tähtsad mehed. Prosa toodi talvel Tristan Koskori asemel esiründajaks, Jõgi mängis end aprilli lõpuks samuti algrivistusse.