Arsenali võtmemängija jääb turvalisuse huvides Euroopa liiga finaalist eemale 

Asi on poliitikas. Naaberriigid Armeenia ja Aserbaidžaan pole omanud diplomaatilisi suhteid Mägi-Karabahhi sõjast, mis lõppes aastal 1994, saati. Too piirkond tekitab siiani pingeid.

UEFA kinnitas Armeenia jalgpallikoondise kaptenile, et reis on tema jaoks ohutu, kuid Arsenal leidis, et Mkitarjani tulek oleks meeskonnale laias laastus kahjulik.