TASUTA ÕLU! Taani vutiklubi võtab laulvad fännid enda palgale 

Televiisori vahendusel iganädalaselt meie kodudesse jõudvates tippliigades saavad tiimid tõepoolest rõõmustada kümnete tuhandete poolehoidjate üle. Säärane on aga ainult suurklubide elu. Hulga rohkem on maailmas satse, kes näevad igapäevaselt ränka vaeva, et tribüünidel neljakohaline arv täis saada. Või Eesti puhul isegi kolmekohaline...

Nippe, kuidas fänne staadionile meelitada on erinevad. Kes panustab aastatepikkusele kogukonnatööle, kes jagab iganädalaselt välja tasuta nänni. Taani klubi AC Horsens plaanib tuleval hooajal katsetada hoopis omamoodi lähenemist.

Horsensi näol pole tegemist mingi suurklubiga. Isegi mitte Taani mõistes. 1994. aastal asutatud tiim on riigi meistrisarja alumise poole meeskond, kes pigem kahe kõrgeima sarja vahet pendeldab. Sel sajandil on veedetud kümme hooaega Taani kõrgliigas, üheksa esiliigas. Viimati tõusti alt üles 2015-16 hooajal ning pärast seda on 14liikmelises meistrisarjas lõpetatud vastavalt 10., 6. ja 10. kohaga.

Tänavu käis Horsensi kodumänge keskmiselt vaatamas 3572 inimest, mida on 761 võrra rohkem kui eelmisel aastal (2811). Tunamullu oldi 2465 pealtvaatajaga üldse liigas hapupiimased. Seega mingi progress on fännide osas toimunud, kuid mitte piisav. Seepärast otsustas klubi otsida suvega 200 vutihuvilist, kellega tulevaseks hooajaks leping sõlmida.

Kontrahti sisu on lihtne. Fänn lubab käia igal kodumängul ning korralik möll üles tõmmata. Klubi tasub poolehoidjale tasuta pileti ja prii kesvamärjukesega.

„Otsustasime veidi ebatraditsioonilise lahenduse kasuks, kuna kõik teavad, et hea atmosfäär on õige staadionielamuse saamiseks ülimalt oluline,“ vahendab Horsens Folkeblad klubi direktori Kristian Nielseni sõnu. „Tulime selle idee peale ise ning katsetame, kas see ka töötab. Aga pool staadionil saadavast vutikogemusest tuleb sealsest meeleolust.“

Horsens ootab oma lepingulistelt fännidelt täit pühendumist. Muiduleivajoojaid ei sallita ning nemad visatakse vajadusel staadionilt kas või silmapilkselt välja. Oluline on atmosfäär. Laul. Melu.