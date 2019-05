Alandav ja šokeeriv: Hispaania võistlusel jagati naistele auhindadeks vibraatoreid!  

Jabura olukorra võttis esimesena luubi alla kohalik raadiojaam, kus korraldajate käitumist iseloomustati nõnda: „Alandav, šokeeriv ja kujuteldamatu, kuid kahjuks on see tõsi. Korraldajad ületasid kõik piirid.“

Vastutuse võttis enda kanda Oviedo squashiklubi ning pressiteate vahendusel paluti naistelt vabandust. Uurimist on alustanud ka Hispaania squashi katuseorganisatsioon. „See on seksismi kõrgtase. Meil polnud aimugi, et naistele selliseid auhindu jagatakse,“ teatas alaliidu kõneisik Maribel Toyos.