ILUS ŽEST! Näitleja Mihkel Tikerpalu toob Eesti karikavõistluste finaali vaegnägijateni 

Pildil kirjeldustõlgid UEFA Superkarikal (Mihkel Tikerpalu vasakul). Erakogu

Eesti Jalgpalli Liit on ka varasemalt teinud erinevate organisatsioonidega koostööd, et jalgpall jõuaks kõikide inimesteni. Mullu pälvis alaliit Eesti Pimedate Liidu tunnustuse „Aasta tegu 2018“. EJL pälvis tunnustuse selle eest, et osutas 15. augustil Tallinnas peetud UEFA Superkarikafinaaliga seonduvalt pimedatele inimestele palju tähelepanu.