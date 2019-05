Kõmu PALJU ÕNNE! Rain Veideman saab isaks Delfi , täna, 18:55 Jaga: M

Rain Veideman (valges). Stanislav Moshkov

Delfi korvpallipodcastis „Pihtas Põhjas“ külas olnud Rain Veideman kinnitas avalikkuse ees esimest korda, et tema kaasa on lapseootel ja õige pea on oodata perelisa. „Jutt õige,“ üllatus Veideman saatejuhtide informeerituse üle.