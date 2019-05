Norra ralliässale näidati taas punast tuld, Loebi hooaeg jõuab juba lõpusirgele 

Andreas Mikkelsen. AFP/Scanpix

Hyundai varieerib tänavu kokku nelja mehega: lisaks Mikkelsenile ja Loebile on tiimis Thierry Neuville ja Dani Sordo. Spekuleeritakse, et Soome etapiks võib Korea auto rooli istuda 25aastane Jari Huttunen.

Huvitav on ka see, et Loeb sõlmis Hyundaiga lepingu kõigest kuueks ralliks ning Portugal on tema jaoks juba viies etapp. Viimaseks jääb sügisel peetav Kataloonia võidukihutamine.