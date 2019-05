GALERII | Niki Lauda: mul on põhjus, et olla kole, paljudel seda pole 

Ta lisas tähendusrikkalt: „Olen järginud reeglit, et ei tee meedia tähelepanust välja. See puudutab küll tippsporti, kus edu oleneb tulemusest, aga meedial on suur võim. Tuleb olla ettevaatlik, sest hetkest, kui hakkad oleneme sellest, mida sinust kirjutatakse, läheb kõik allamäge.“