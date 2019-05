Erika Kirpu: peaksin uuesti koondisesse pääsema. Need ei ole ainult minu egoistlikud mõtted 

KINDEL: Erika Kirpu on kevadel näidanud enda viimaste aegade parimat taset. Bizzi/FIE

Epeevehkleja Erika Kirpu (26) on musta perioodi ületanud. 2014. aasta MMi individuaalne pronksmedal ja mitmete MK-etappide poodiumikohad vahetusid mullu ülimalt kahvatute esituste vastu ja õige hoo on ta leidnud alles viimaste nädalate jooksul. Eesti naiskonda pole Kirpul viimasel ajal asja olnud, aga nüüd arvab Itaalias elav ja treeniv koondislane, et tema aeg on jälle käes.