GALERII | Levadia jäi Kalju vastu taas võiduta, trumbid püsivad Flora käes 

Levadia jaoks jätkub keeruline seeria, mis algas aprilli lõpus saadud 1:2 kaotusega Florale, seejärel jäädi liigamatšis 1:2 alla Kaljule. Nõmmekatega kohtuti ka 8. mail peetud karikavõistluste poolfinaalis, mis kaotati lisaaja järel 2:3. Tänane viik tähendab, et vähem kui kuu jooksul ei suudetud kolmes matšis Kaljust jagu saada.

Meistrivõistlustel läävad teist kohta hoidvad levadialased Florast maha nelja punktiga, kuid liidril on mäng vähem peetud. Kalju on alles neljandal real ning Flora on tänase seisuga üheksa punkti kaugusel.