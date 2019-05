VAHVA! Eesti jalgpalliklubi alustas koostööd Ragnar Klavani leivaisaga, neli poissi on juba Itaalias 

"Palju edu meie neljale noorele mängijale, kes praegu treenivad Cagliaris. Ühtlasi tähistab see kahe noorteakadeemia koostöö algust," seisab Kalevi inglise keelsel Twitteri kontol.

Facebookis on info veidi täpsem: "Pühapäevast saadik on Cagliari Calcio juures ennast näitamas neli kalevlast: Ramol Sillamaa, Daniil Sotsugov, Martin Vetkal ja Tristan Toomas Teeväli. Eesmärgiks on demonstreerida oma oskusi ning saada uusi kogemusi treenides Cagliari akadeemia juures. Samuti tähistab poiste kohalolek ka kahe klubi akadeemiate vahelise koostöö algust."