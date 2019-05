Infarktist eluga pääsenud tippjalgpalluri perekonda tabas järgmine šokk!  

"Me polnud jõudnud veel eelmisest šokist üle saada, kui elu tõi järgmise üllatuse. Sel korral on mure minuga, olen hädas kuuetähelise (cancer - inglise keeles vähk) probleemiga," teatas Carbonero sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et mõned päevad tagasi arsti külastades pahaloomuline munasarjakasvaja avastatigi. Carbonero käis juba ka lõikusel ning esialgu paistab, et tema elu ohus pole. Garantiid aga pole.

"Õnneks saime õigel ajal jaole ja kõik on hästi sujunud. Siiski pean veel paar kuud võitlema ja kindlat ravi saama. Olen rahulik ja enesekindel, et kõik läheb hästi. Tean, et raske teekond lõppeb õnnelikult. Mul on toetav perekond ja arstidebrigaad," jäi Carbonero positiivseks.