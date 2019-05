RAHA NAPIB! Rakvere linnapea otsib sotsiaalmeedias abi, et kohalik tippsport ellu jääks 

Nagu spordis ikka, napib ka Rakveres raha, et tipptasemel kaasa lüüa. Korvpalluritel on esiliiga võiduga, kahe aastase pausi järel, võimalus meistriliigasse naasta, kuid selleks on vaja kokku saada piisav eelarve. Võrkpallurid vajavad kõrgseltskonnas jätkamiseks samuti rahasüsti. Jalgpallurite tase praegu nõnda kõrgele ei ulatu.

Oleme olukorras, kus korvpalliklubi Rakvere Tarvasel on võimalus tõusta meistriliigasse. Kahe aasta jooksul on kätte võideldud nii II kui I liiga võidud. Raha meistriliiga tasemel mängimiseks aga napib. Meie Rakvere Võrkpalliklubi tegi korraliku hooaja, aga kaalub ühe võimalusena tegevuse lõpetamist kõrgeimal, meistriliiga, tasemel. Raha elementaarsegi mängutaseme saavutamiseks ja konkurentsivõimelise tiimi kokkupanekuks napib.

Kui sa leiad, et need kaks klubi on väärt mängimist Eesti kõrgeimal tasemel ja sinul on võimalus õlga alla panna, siis palun võta esimesel võimalusel ühendust klubi juhtidega. Ka väikesest toest võib saada abi. Koos oleme tugevamad ja kogemus näitab, et kõik suured asjad algavad meie väikestest tegudest.