Jaan Taltsi eest olümpial esikoha napsanud soomlane müüb kuldse autasu piraka summa eest maha! 

Müügikuulutus juures on kirjas, et 1968. aasta olümpiakuld koosneb 93% ulatuses hõbedast, keskmist osa kaunistab kullast plaat. Autasu on klaasist kaanega puidust karbis. Medal kaalub 129 grammi, diameeter on 60, paksus viis millimeetrit ning on üle 50 aasta vana.