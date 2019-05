VIDEO | Soomlasi saadab mälestus kuulsast finaalist ja legendaarsest joomingust 

Ida- ja ülemerenaabrid saavad juba täna kaasa elada ajalooliselt erilistele lahingutele. Soome vs. Rootsi – ei vaja sõnu, Venemaa vs. USA – alati suurem kui sport ise.

Kiikame korraks minevikku. Ülemereduellis on ajalooliselt edukam olnud Rootsi, kel kirjas kaks olümpiamängude kulda ja 11 MM-tiitlit. Soome paneb vastu kaks olümpiahõbedat ja sama palju MMi kuldasid. Kusjuures Rootsi on tiitlikaistja – maailma parimaks püütakse tulla juba kolmandat korda järjest. Soomlastel on omakorda ülihästi meeles aasta 2011, kui finaalis naabritele julmalt 6:1 säru tehti. Mälestusväärne turniir toimus ei kuskil mujal kui Slovakkias ja tuhande järve maal loodavad kõik déjā-vu-le.