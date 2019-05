Hokieksperdid: Venemaa on teerull, kes sõidab kõigist üle 

Kes on senise põhjal suurim kullasoosik?



Jäähokiliidu president Rauno Parras: „Venemaa. Kuigi ka Kanada mängis eile USA vastu päris hästi. Esiteks on Venemaal väga muljetavaldav koosseis. Teiseks mängib see muljetavaldav koosseis äärmiselt ühtset jäähokit.

Nad mängivad meeskonnana. Mingites mängudes on ühed mehed välja paistnud, teistes mängudes teised. Meeskonnana on oma tulemused ära tehtud. Mulle tundub, et nende keemia toimib väga hästi, vaatamata sellele, et meeskonnas on suured tähed, kelle ühtse rusikana mängima panek ei pruugi olla lihtne ülesanne.

Rootsi on ka kindlasti tugev meeskond, aga eile Venemaa vastu läksid nad väga selgelt lati alt läbi (4 : 7 kaotus – M. T.). Kas see midagi veerand- ja poolfinaalides tähendab, on raske öelda.“

Rauno Parras. ALDO LUUD

Kui teistel meeskondadel võiks mõned mehed juures olla, siis Venemaa on põhimõtteliselt täie võimsusega kohal. Seda alagrupiturniir ka näitas, nad võitsid kõiki ikkagi kindlalt. Kui esimestes mängudes tulid mingid kaitse- ja kokkumänguvead, siis turniiri edenedes need kadusid. Ka viimane alagrupimäng Rootsi vastu näitas, et Venemaa on teerull, kes sõidab kõigist üle. Aga iga mäng on erinev. Kas nad võidavad MMi, ei tea veel keegi öelda, kuid kindlasti on nad favoriit number üks.“

Villem-Henrik Koitmaa. Stanislav Moškov