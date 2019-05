Talts on lähedal karjääri lõpetamisele, Kangur tahab edasi mängida 

"Ma ei taha täna midagi välja öelda, aga mõtted liiguvad lõpetamise poole. Nii võib tõesti juhtuda. Aga võimalus on ka teises liigas jätkata, isegi esiliigast on pakkumisi tehtud," ütles 36aastane Talts muiates.

Hoolimata kindlast allajäämisest Kalev/Cramole oli Taltsi tuju hea. "Minu hõbemedalitest oli see kindlasti kõige väärtuslikum. Jäime põhiturniiril Eesti võistkondadest viimaseks, meie jaoks oli finaali pääsemine suur saavutus. Finaalis jäime Cramole igas asjas alla, tugevustest ja nõrkustest pole mõtet raamatut kirjutada," ütles Talts.

Kalev/Cramo kapten Kristjan Kangur (36) ütles, et tema tahab tipptasemel jätkata. "Teie kurvastuseks on mul Kalev/Cramoga üks aasta veel lepingut järel. Aga vaatab, mis saab. Homme-ülehomme on aega täpsemalt mõelda. Aga igatahes ma jätkan korvpalliga," lausus ta ajakirjanikele.