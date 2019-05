Kõrges hinnas Donaldas Kairys: võib-olla tulen Cramosse tagasi 

"Olen väga-väga õnnelik, et saan seda momenti selle võistkonnaga jagada. Tulime Eesti meistriteks, lisaks mängisime suurepäraselt VTB Ühisliigas," rõõmustas leedulane pärast kolmandat järjestikust võitu Tallinna Kalev/TLÜ üle.

Kairys lisas, et hooaja teeb magusamaks ka tõik, et tegemist on Cramo ajaloo parima hooajaga. Eesti-Läti liigas küll finaali ei jõutud, kuid esimest kord pääseti Ühisliigas play-off'i ning võideti neljas järjestikune Eesti meistritiitel.

Paar päeva tagasi teatas Leedu korvpalliportaal Krepšinis.net, et tänu edukale hooajale soovib Kairyst palgata Klaipeda Neptunas. Tõsi, klubi kartvat, et juhendaja hinnalipik on liiga kõrge.