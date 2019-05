WRC Numbrimaagia üks osa Tänakut ei soosi, kuid õnneks see tiitliheitluses ei kajastu Henry Lääne , täna, 22:30 Jaga: M

EDUKAD: Ott Tänak ja Martin Järveoja on ralliaastat alustanud hästi ning unistus maailmameistritiitlist elab täie hooga! Toyota Gazoo Racing WRC

Mõni ralliekspert kostab, et Dani Sordo pole katsete teiste läbimiste mees. Muidugi, ega hispaanlane rajal loiva, kuid võrreldes konkurentidega ei suuda ta oma aega sedavõrd palju parandada. Õhtuleht sukeldus numbrite maailma, et leida vastus küsimusele, kes on tänavusel hooajal suutnud katsete teistel läbimistel oma esimese proovi aega kõige rohkem lüüa.