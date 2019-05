WRC Sardiinia rallil on stardis koguni neli Toyota WRC-autot Toimetas Ats Kuldkepp , täna, 09:50 Jaga: M

Juho Hänninen 2017. aasta Poola rallil. AFP/Scanpix

Toyota autoralli MM-sarja võistkond teatas, et juuni keskel toimuval Sardiinia rallil on Yaris WRC-ga stardis ka Juho Hänninen. 37aastane soomlane oli 2017. aastal Toyota põhisõitja, pärast seda on ta täitnud testipiloodi ülesandeid.