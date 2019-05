Eestlastega seotud dopinguskandaal ei näita vaibumise märke: suured kahtlused on ratturite ja ühe laskesuusataja kohal 

Saksamaa telekanali ARD andmetel kuulub "vähemalt üks laskesuusataja" nende kuue sportlase hulka, kelle nime pole uurimise käigus avalikustatud. Austria ja Saksamaa ametivõimud on üle kuulanud 21 sportlast, neist 15 nimed on avalikud. Nende seas on ka Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp.

ARD teatel toimus laskesuusataja puhul reeglite rikkumine enam kui viis aastat tagasi. Kriminaalkaristuse jaoks on tegu seega aegunud. Spordiõiguse vaatevinklist saab asja siiski uurida, sest pattu tehti viimase kümne aasta jooksul.

Rattaspordis on esile tõusnud sloveenidega seotud kahtlused. Portaal Cyclingnews kirjutas, et rahvusvaheline jalgrattaliit UCI on aastaid jälginud mitme Sloveenia ratturi ja tiimiliikme tegevust.