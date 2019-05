Kimi Räikkönen tähistab nädalavahetusel juubelit ja tõuseb vormelimaailma tõelisesse eliiti 

Soomlane ise jäi võistlusnädalavahetuse eelsel pressikonverentsil rahulikuks. "300 on minu jaoks ainult üks number. Kui võistlusnädalavahetus algab, siis ega midagi eriti ei muutu. Programm ja rajad on ju aastast-aastasse samad," sõnas 2007. aasta maailmameister. "Ma pole siin rekordi pärast. See ei muuda minu jaoks midagi. Ütlesin seda juba tükk aega tagasi – tahan, et see oleks võistlus nagu iga teine.