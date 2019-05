ŠOKK! Snuukrikuningas Ronnie O'Sullivan taandub suurelt areenilt 

"Mängisin sel aastal 11 turniiril, uuel aastal kavatsen osa võtta kolmest," sõnas britt väljaandele Telegraph. "Tahan mängida ainult mõned üksikud mängud, et väikest huvi alles hoida. Muidu hakkaks mul kodus lihtsalt igav. Aga need turniirid oleksid madalatasemelised, kus pole meediat. Seega Masters, Suurbritannia meistrivõistlused ja maailmameistrivõistlused jäävad mul vahele."

"Ma ei tahtnud isegi see kord MMil mängida," sõnas O'Sullivan, kes kaotas tänavu avaringis amatöörmängijale James Cahillile. "Meedia mõistagi soovib seda, aga ma pole siin nende jaoks. Noorte mängijate jaoks, kes pole kunagi maailmameistriks tulnud, on see muidugi suur unistus, kuid minu jaoks on see ülehinnatud. Olen juba viis korda võitnud. Praegu poleks MM seda verd, higi ja pisaraid enam väärt."