MIS OLEKS KUI... Lennuõnnetuses hukkunud Sala ei tahtnud üldse Cardifisse siirduda 

"Eile õhtul saatsin Meissale [Meissa N'Diaye, Sala agent - toim] sõnumi ning paar tundi hiljem helistas ta mulle tagasi. Arutasime seda teemat ja ta lausus mulle, et Franck Kita [Nantese presidendi Waldemar Kita poeg - toim] ütles talle toru otsas, et nad soovivad mind maha müüa. Nad said Cardiffilt lõpuks pakkumise. Jah, nemad saaksid selle ülemineku eest palju raha, aga mina ei taha sinna üldse minna," sõnas Sala kõnes.

"Vastab tõele, et mulle pakutakse head lepingut, kuid nende sportlik tase ei huvita mind üldse. Aga nad üritavad ikkagi iga hinna eest mind maha parseldada. Meissa peaks leidma mulle enne üleminekuakna lõppu parema sihtkoha. Aga ka tema leiab, et see oleks samm edasi. Seda nii jalgpalli kui ka lepingutingimuste mõttes. Aga mind ei huvita see, ma ei taha sinna minna. Mind ei huvita see kõik," jätkas argentiinlane.