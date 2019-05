VIDEO | NBAst unistavat Henri Drelli ootab ees suve üks tähtsamaid päevi 

Ääremängija valmistub draft'iks USA suurlinnas New Yorgis. Drelliga koos on sama ettevalmistuslaagri ette võtnud näiteks tänavuse Euroliiga hooaja parimaks nooreks tunnistatud Goga Bitadze.

Täna peetakse koos valmistuvate noorte vahel näidismäng ning hiljem saavad NBA tiimide esindajad palluritega ka vestelda. Et New Yorgis on kell varsti üheksa hommikul, võivad korvpallisõbrad infokilde ettevalmistuslaagris toimuvast oodata Eesti aja järgi täna õhtul.