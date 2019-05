Ralliekspert avaldas põneva kuulujutu ja kiitis Tänakut: ta peaks võidutsema igal rallil 

Tänakut kiitis mees veelgi: "Kui ta koos Martiniga hoogu satub nagu mullu (suvel võideti kolm rallit järjest - toim.), on nad peatamatud. Ott on uskumatu. Kui tal tuleb puhas sõit välja, võiks ta teistest poole sekundiga kilomeetri kohta kiirem olla. See äratab hirmu."

"Halb nädalavahetus Ogier'le on poodiumikoht või kõige kehvemal juhul neljas positsoon. Mäletan, kuidas pärast Volkswageni taandumist MM-sarjast ütles ühe võistkonna liige mulle, et kui tiimi auto on rivaalidest 0,2,-0,3 sekundit kilomeetri kohta aeglasem, palka Ogier ja ta toob tulemuse. Seda ta Citroenis teebki," kiitis mees prantslast.

Porter tõdes, et kuigi Citroenil on auto arendamise kallal vaja näha palju vaeva, pole nende hooaeg olnud katastroof. Ogier on võitnud kaks rallit ning juhib MM-sarja. Samas märkis ta, et Citroen on surve all, kuna Ogier'sse ja Esapekka Lappisse on panustatud mitu miljonit eurot.