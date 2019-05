Tippjalgpallur abiellub koondise mängude ajal: see on lubamatu! 

Sel suvel tugeva Hispaania kõrgliigaklubi Sevillaga liituva Dabburi pulmaplaanid pandi paika aasta tagasi ning üritustest hoolimata ei suudetud kuupäevi niimoodi nihutada, et pallur saaks oma kodumaad aidata. Plaanide muutmise tegi raskemaks ka tõik, et pidustused on planeeritud mitme päeva peale.

"Selline asi on lubamatu, kuid räägime temaga sellest juunis," teatas Iisraeli koondise spordidirektor Willibald Ruttensteiner. "Oleme üritanud kõike, kuid me ei saa kuupäevi muuta."

Kuigi Ruttensteiner on pahane, on Iisraeli rahvusesinduse uks Dabburile alati avatud. "Ta on suurepärane inimene ja eeskuju. Munas on koondise eest alati maksimumi andnud," ütles austerlane.