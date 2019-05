Spordivaria Naised pihivad: päevade ajal võistlemisega kaasneb terviserisk Kaarel Täll , täna, 21:20 Jaga: M

TŠEMPION: olümpiavõitja Sam Quek toob Suurbritannia maahoki naiskonda positiivseks näiteks, sest treenerid teavad täpselt, millal sportlaste ellu keerulisemad päevad saabuvad. AFP/Scanpix

„Suur osa inimesi on šokis, kui kuulevad, et ka sportlastel on päevad,“ teatas Inglismaa spordiinstituudi juhtide sekka kuuluv doktor Emma Ross. Kõlab jaburalt, aga tegelikult on see tõsi – ka tulihingelistel fännidel võib meelest minna, et naiste keha toimib meeste omast erinevalt.