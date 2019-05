Sporditalendi karm elu: mulle öeldi, et näen välja nagu oleksin elevandi alla neelanud 

"Enne sõudmisega alustamist tahtsin saada modelliks. Tahtsin olla väga peenike," kruttis olümpiahõbe Vicky Thornley ajaratast. "Nüüd aga meeldib mulle, kui mu käed näevad suured välja ja kuskil on veresoont näha. Mõistan, et mõne inimese jaoks pole see atraktiivne, kuid kui mu keha on tugev, tunnen end paremini."