Venemaa hokimeeste tuules: paljudes Eesti koondistes on alkoholi suhtes nulltolerants 

„Meil on vaikiv nulltolerants,“ ütleb jalgpallikoondise peatreener Martin Reim. „Lähtepunkt on see, et kõik on professionaalsed jalgpallurid, kes teavad, mis on lubatud, mis mitte. Reeglina on meil kahemängulised tsüklid. Pärast esimest mängu oleme võistkonnaga koos, siis ei võeta mingit õlut ega veini. Pole otseselt öelnud, et ei tohi, aga laual lihtsalt pole sellist valikut. Me pole Itaalia või Hispaania tüüpi, kes lõuna- või õhtulauas klaasi veini joovad.