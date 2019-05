Olümpiavõitja karm vigastus: kaotasin kõnevõime, see oli nii õudne! 

34aastane inglanna oli oma kihlatu Alexiga puhkusel. Mees, "kes pole tegelikult eriti vaimukas", viskas aga sedavõrd hea nalja, et Danson hakkas lõkerdama. Kui ta oma pea taha viskas, põrkus see betoonseinaga, mistõttu sai Dansoni aju vigastada. Ta pole veel traumast täielikult taastunud, ehkki tundub, et kõige raskem aeg on möödas, kirjutas BBC.