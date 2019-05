Ott Tänak: Portugali ja Sardiinia rallid on minu jaoks märgilise tähtsusega 

Ott Tänak ütleb Toyota pressiteenistuse vahendusel, et nii Portugali kui ka sellele järgnev Sardiinia ralli on tema jaoks nauditavad. "Lisaks on neil minu karjääris märgiline koht – Portugalis osalesin esimest korda MM-sarjas, Sardiinias võitsin esimese ralli ja võtsin esimese poodiumikoha," lausub ta.