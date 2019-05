HOKIDRAAMA! Šokk-kaotuse saanud õrnahingelised rootslased solvusid fakti konstateerinud soomlase peale 

Eilses kohtumises kaitses Rootsi väravasuud 37aastane olümpiavõitja, maailmameister ja pikaaegse NHLi kogemusega Henrik Lundqvist. Vanameister oli teinud kehva MMi ega suutnud veerandfinaalis end paremas valguses näidata. Näiteks soomlaste avaväravas süüdistati kõige enam just teda. Enne eilset oli Lundqvist Soome vastu MMil mänginud seitse korda ning Rootsi polnud pidanud kordagi kaotusekibedust tundma.

Tuomas Arkimies kirjutas pärast kohtumist Ilta-Sanomati veergudel, et sellise Soome koosseisu vastu kaotamine on Rootsi jaoks läbikukkumine, kuna neil on paberil kordades tugevam koondis. "Lundqvist aitas meid täna (eile - toim.) väga palju," viitas Arkimies väravavahi kehvale esitusele. Seda arvamust võtavadki rootslased mõnitamisena, kuigi kirjatsura konstateeris vaid fakti.