HITIHOIATUS! Väga mainekas väljaanne: Kontaveidil tuleb Prantsusmaa lahtistel silma peal hoida 

Turniiri 17. asetus kohtub avaringis tšehhitar Karolina Muchovaga (WTA 73.), mida võib pidada soodsaks loosiks. Peaks Kontaveit jõudma teise ringi, on ta sealgi sulaselge favoriit, kuid kolmandas ringis võib vastu tulla Arina Sabalenka (WTA 11.).

Meeste hulgas tasub Timesi teatel teraselt jälgida Stefanos Tsitsipast, Felix Auger-Aliassime'i ja Guido Pellat. Triolt on oodata head tulemust, ehkki näiteks Tsitsipase puhul poleks see põrmugi üllatav. Naiste hulgas on lisaks Kontaveidile välja toodud suurepärase hooaja esimese poole teinud Kiki Bertens ja Belinda Bencic.