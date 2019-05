TULETRAGÖÖDIA! Ahastuses olümpiahõbe: millega ma selle küll ära olen teeninud? 

Ostholti suksud olid tagasiteel Rootsi pärast Poolas Sopotis toimunud võistlusi. Neid transportinud veok süttis mehaanilise rikke tõttu ja ehkki juht üritas tulekahjut kustutada ja loomi päästa, suri hobune Chacco's Crack sündmuskohal.

Chacco's Crackiga koos reisinud Arpertina jäi küll ellu, kuid suri kaheksa päeva pärast tulekahjut õnnetuses saadud vigastustesse. "Kui see kõik juhtus, tegin hobuste jaoks veoki ukse lahti. Arpertina tuli välja ja langes asfaldile, tema silmad olid lumivalged. Arvasin, et ta jäi pimedaks. Istusin temaga ja lootsin, et ta jääb ellu," meenutas Ostholt.

44aastane rootslanna mõtleb enda sõnul tihti, miks teda selline saatus tabas. "Mida ma olen elus nii halvasti teinud? Millega olen ma selle ära teeninud?" küsis ta nukrutsedes. Ostholti pere ja konkurendid on üritanud kaotusevalu leevendada. Paljud on naisele abikätt ulatanud.

Traagiline tulekahju on Ostholti võistluskarjäärile ilmselt kriipsu peale tõmmanud. Näiteks ühel hobusel oli kindlustus, mis kehtis vaid Rootsis. Kuna õnnetus toimus Poolas, tõdeb Ostholt, et tal pole piisavalt raha uue hobuse ostmiseks.

"Hobust on peaaegu võimatu asendada. Eriti raske on leida suksut, kes oleks sama hästi treenitud kui Chacco's Crack ja Arpertina. Samuti oleks meil vaja veokit, et saaksime võistlustel käia. Olen mõnelt firmalt abi palunud, muud ma praegu teha ei saa."