RUSIKAKANGELANE? Tippjalgpallurit süüdistatakse naispolitseiniku peksmises 

Rootsi meedia teatel ei tunnista jalgpallur mitte milleski oma süüd. Ta kinnitas, et ei teinud politseinikule viga. Mundrikandja ütleb aga vastupidist. Rootsi jalgpalliliidu turvaülem Martin Fredman ütles käsi südamel, et pole juhtunust kuulnud. "Mind hirmutab sellise info kuulmine," sõnas ta.

Helsingborgs Dagbladi sõnul on politsei ja prokuratuur juhtumit uurimas suure saladuskatte all, kuna ei soovita, et väidetava rusikakangelase nimi avalikuks tuleb.