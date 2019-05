RAHAAHNE? Tennisekaunitari käitumine ajas fännid segadusse 

Nimelt on 22aastane tennisist viimased ligikaudu kuu aega võidelnud seljatraumaga ning seetõttu mitmel turniiril mängimisest loobunud. Samuti polnud mingit märku, et Boulter kavatseb Pariisis väljakule tulla.

Loosi tahtel pidi inglanna avaringis kohtuma maailma 23. reketi Donna Vekiciga. Mäng jääb siiski ära, kuna Boulter sõitis täna Pariisi, et oma nimi Prantsusmaa lahtiste nimekirjast maha võtta.

Sõidul Pariisi oli vaid üks eesmärk. Kui tennisist loobub turniiril osalemast koha peal, kuulub talle 50% esimese ringi auhinnarahast. Et Prantsusmaa lahtised on Suure slämmi turniir ja seal jagub raha rohkem kui enamikel võistlustel, pistis Boulter taskusse veidi üle 22 500 euro.

Ehkki Boulter on maailma esisaja piiril, on iga summa talle vajalik, sest tennisekarussellis tiirlemine vajab prisket rahakotti. Seega on tema samm Pariisi minna igati loogiline.