Anders Nõmm | Trükisõna vastupandamatus lummuses  

„Meile on tehtud lugematul hulgal reklaamipakkumisi,“ nendib Omar Saleem. „Võime uhkelt öelda, et oleme siiani vastu pidanud. Me tegutseme äärmise piiri peal. Maksame kõigile kirjutajatele, disaineritele ja fotograafidele, kuid rahaga on vahepeal kitsas. Aga samas – keegi ei armunud jalgpalli raha pärast.“

Louis Rossi tunnistab üsna konkreetselt, et Glory ilmub siis, kui parasjagu raha on. Tema arvates räägib see ajakirja kasuks: „Me arvame, et see muudab ajakirja eksklusiivsemaks ja kruvib inimestes põnevust."

Uus meedia, mille pealetungi järel on trükiväljaannete numbrid drastiliselt kahanenud, võib mõnel puhul samas sootuks vastupidi mõjuda. Mundial on bränd, mida olin palju kordi näinud ringlemas sotsiaalmeedias, aga alati rõivaste või muu müügil oleva kraamina. Üks Mundiali logoga särk nägi päris tore välja ja nõnda sattusingi nende veebilehele. Kui ma seejärel taipasin, et Mundial on ka jalgpalliajakiri, tundsin ennast üsna rumalana. Kuidas ma polnud sellest varem kuulnud?

„Me ei ole ennast kunagi näinud vaid ajakirjana, oleme Mundiali loomispäevast saadik olnud teadlikud, et soovime oma publikule pakkuda sisu erinevate platvormide ja meediumite kaudu,“ iseloomustas peatoimetaja Owen Blackhurst Mundiali aasta alguses Suurbritannia meediamaastikul toimuvast kirjutavale Press Gazette’ile. Poole tulust teenib Mundial umbes 11 000se tiraažiga ajakirja ja omanimeliste toodete müümisest, teine pool laekub koostööst brändidega nagu näiteks Adidas ja New Balance. Trükis ilmub Mundial neli korda aastas, mis võimaldab töötajatel tegeleda samal ajal pikaajaliste projektidega ning tagab ühtlasi selle, et ajakirja eluolu ei sõltu ainult müüginumbritest.

„See näitab, et meie ärimudel töötab turul, kus traditsiooniline trükimeedia kannatab,“ tõdes Blackhurst. Suurem osa Mundialist on kirjutatud noortelt noortele, läbi kergelt eneseiroonilise huumoriprisma. See on seda väärt. Sirvin eelviimast, 15. numbrit. Paar lehekülge pärast naljakat lugu Moskva–Riia rongis taskunoaga kurki koorinud mehest jutustab möödunudsuvisel MMil pildistanud Kanada fotograaf Celia Spenard-Ko, et eelistab analoogkaamera sooje pilte digikaamera kliinilisusele. Sellele järgnevat intervjuud Arsenali äärekaitsja Hector Belleriniga, milles ta avab oma moelembuse tagamaid, saadavad fotod, mis sobiks hästi ka Vogue’i. Veel moepilte, seekord mitte Adidas, vaid Taani meesterõivaste bränd Le Fix. Jalgpall on kirju. Jalgpall on kõigile.

Jalgpalliajakirjad on mulle näidanud, kui erinevate nurkade alt on võimalik maailmamängu võlu näha. Selle üle olen ma lõputult tänulik. Koguni nii palju, et ostsin fotode pärast Mundiali jaapanikeelse väljaande – ma ei räägi sõnagi jaapani keelt – ja Hispaania noorema põlvkonna ajakirjanike üllitise Panenka kaks numbrit. Ma ei räägi nende lugemiseks ka piisavalt hispaania keelt. See ei olegi tähtis. Sest kui pisik sind nakatab, on haigust ravida äärmiselt keeruline. Suure osa oma sünnipäevast veetsin sel aastal koos kannatliku elukaaslasega Stockholmis Põhjamaade suurima valikuga ajakirjapoes Papercut. Peale meie oli seal veel üks kiires prantsuse keeles vadistav paar. Minu ja prantsuse tüübi pilgud kohtusid viivuks. Mul ei olnud teadmiseks rohkem vajagi. Kaks nuusutajat olid Euroopa eri otstest tulnud järjekordset doosi saama.