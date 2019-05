„Wroteni mäng sõltus sellest, kumma jalaga ta voodist tõusis.“ 

„Iga meistritiitel on saavutus. Igal juhul hooaja lõpp-punkt. Pärast seda on mõnus kergendus,“ kinnitas kolmandat aastat järjest Cramoga tšempioniks kroonitud abitreener Indrek Reinbok, et võitmine tekitas ka sel korral hea emotsiooni.

„Olen ka teiste treeneritega arutanud, millist satsi ikkagi tahetakse. Et sul on kõik vägevad poisid, ilusad seitlid vasakule kammitud, noogutavad kaasa ja kõik on hästi, aga midagi ei saavuta? Või on trennis alati säde ja elekter õhus, peab kogu aeg toimetama ja muretsema, aga tulemus tuleb?“ arutles Reinbok, viidates, et tänavu meeskonda kuulunud suurte egodega polnud just lihtne hakkama saada.