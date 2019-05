Kas uus treener aitab Kaia Kanepil Pariisis särada? 

Järgnenud Rooma turniirist otsustas Kanepi loobuda tervisehäda tõttu. „Kaks–kolm päeva enne kvalifikatsiooni tekkisid Kaial nohu ja köha,“ räägib Tustit. „Tõenäoliselt oli see mingisugune viirus. Olukord ei läinud paremaks. Mulle meeldinuks, kui ta mänginuks, enne Prantsusmaa lahtiseid oli võistluspraktikat vaja. Kaia tegi sellise otsuse, sest pooltõbisena mängimise järel on ta tihti nädalaks või kaheks haigeks jäänud. Prantsusmaa lahtiseid silmas pidades olnuks see üsna halb.“

Enne Pariisi minekut harjutas Kanepi nädal aega Eestis. „Kodune ettevalmistus võiks alati kvaliteetsem olla, aga kui oled poolhaige, siis ei saa nagunii täie jõuga treenida,“ mõtiskleb Tustit. „Nohu ja köha on enam-vähem taandunud, kuid ärasõidu eel oli Kaia häälest kuulda, et ta pole sada protsenti terve.“

Bjelica jõudis Pariisi reede hommikul ja Kanepi tegi tema juhendamisel ka trenni. „Kaia tervis on parem,“ kinnitab Tustit, ent möönab, et avamäng maailma pingereas 18. kohal asuva sakslanna Julia Görgesega kujuneb ilmselt raskeks. Viimati kohtusid nad tänavu Indian Wellsi turniiril, kus eestlanna pidi väljakult lahkuma kaotajana.

Tenniseekspert Uba usub, et kui Kanepi on tahtmist täis ja heas vormis, suudab ta Görgest võita. „Samamoodi ka järgmise ringi vastast. Görges on ju asetatud – kui Kaia peaks sakslanna alistama, siis teises ringis ei saa enam asetatud mängija vastu tulla.“

Kanepi tähistab peagi 34. sünnipäeva. Kas tal on lootust veel tipus läbi lüüa? „Olen kuulnud, et Haapsalu neiud pidid just 30+ väga hästi valmis küpsema. Loodan, et ka Kaia,“ muheleb Uba. Kuid lisab tõsiselt: „Ta on nii kogenud sportlane ja teab, kuidas end suurturniiriks häälestada.“

Kontaveit kaitseb mulluseid punkte

Meedias on avaldatud arvamust, et loosijumalanna oli Kontaveitile armuline – ta kohtub avaringis 22aastase tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 73.).