Magnus Kirt kiitis Soome publikut ja jahib tšekki 5000 eurole 

Kirt rääkis põhjanaabritele, et talle meeldib Soomes võistelda ning juunis on plaanis osaleda ka Paavo Nurmi mängudel. „Naudin siinsete võistluste atmosfääri. Muiudgi on ka võitmine on tähtis, kuid Soomes on parim publik, keda mina olen näinud. Kuskil mujal ei vaimustuta odaviskest nii tõsiselt.“