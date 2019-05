Tennis Kontaveit ja Kanepi avapäeval areenile ei pääse Toimetas Kaarel Täll , täna, 09:17 Jaga: M

Anett Kontaveit (vasakul) ja Kaia Kanepi. Robin Roots

Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste eel avaldati avapäeva mängukava ning selgus, et Eesti tennisistid veel pühapäeval areenile ei astu. Võimalik, et see juhtub esmaspäeval.