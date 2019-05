KURB STATISTIKA: sel sajandil on rallirajal surnud kümneid piloote ja kaardilugejaid 

Kui võtta arvesse ka väljaspool Euroopat toimunud kohalike meistrisarjade rallid ning kurikuulus Dakari ralli, on lisaks eelmainitutele sel sajandil hukkunud veel vähemalt 23 pilooti või kaardilugejat.

Tuleb märkida, et lisaks on toimunud hulk õnnetusi, kus surma on saanud pealtvaatajad.