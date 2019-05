Hooaja avapauk: mida suudavad eestlased legendaarsel Götzise mitmevõistlusel? 

Götzises püüavad mitmevõistlejad täita ka sügisel peetavate Doha maailmameistrivõistluste norme, mis on kümnevõistluses 8200 punkti ja seitsmevõistluses 6300 punkti. Eesti mitmevõistlejatest on vaid Uibol Doha pilet juba olemas.

Janek Õiglase isiklik rekord 8371 punkti pärineb 2017. aasta Londoni MMilt, kus ta viimati kümnevõistluses võistles. Õiglase jaoks on ühtlasi tegu esimese mitmevõistlusega pärast sise-EMil teivashüppes saadud jalavigastust. Karl Robert Saluri isiklik rekord on 8137 punkti.

Grit Šadeiko isiklik rekord seitsmevõistluses on 6280 punkti ja pärineb samuti Götzise võistluselt aastast 2017. Favoriitidena on seekord stardis sakslanna Carolin Schäfer (6836), britt Katarina Johnson-Thompson (6759), hollandlanna Nadine Broersen (6539), ameeriklannad Erica Bougard (6557) ja Kendell Williams (6564). Stardis on ka lätlanna Laura Ikauniece, kes teeb pärast pikka vigastuspausi esimese seitsmevõistluse. Ikauniece isiklik rekord 6815 punkti on püstitatud 2017. aastal Götzises.